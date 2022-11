Bottaro: «Difficoltà dei Comuni ad attuare il PNRR»

«Difficoltà reali circa l'attuazione del PNRR, visti gli incrementi dei costi delle materie prime». Si è parlato di questo e molto altro nell'incontro istituzionale a Palazzo di Città a Trani tra la deputata di Fratelli d'Italia, On. Mariangela Matera ed il Sindaco della città Amedeo Bottaro.«Il caro energia è la causa di un'inflazione che non accenna a rallentare e che si sta riversando sui diversi settori della nostra società - ha spiegato l'On. Matera a margine dell'incontro - ed il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro mi ha espresso tutte queste importantidifficoltà anche per l'amministrazione pubblica».«L'impegno del governo è comunque quello di sostenere famiglie, imprese ed enti locali per tamponare questa crisi - ha ricordato l'On. Matera - che sta mettendo in ginocchio tutta l'Europa. Abbiamo già mosso i primi passi in questa direzione».