Bottaro va a trovare don Enzo: «Non devi sentirti solo»

Il Sindaco sarà oggi dal Prefetto per discutere del grave episodio

Allo sdegno per l'accaduto si accompagna il sostegno alla esperienza vissuta da don Enzo ieri sera quando ha cercato di difendere un ragazzino che veniva bullizzato ed è stato aggredito a sua volta. Questa mattina il sindaco ha incontrato don Enzo per esprimergli vicinanza e attenzione. Nel pomeriggio ha chiesto e ottenuto un incontro col Prefetto per analizzare insieme quanto accaduto.