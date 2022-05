Bravi Maneskin, fate vedere quanto è bello il mare di Trani!

Abbiamo anche qui il mare cristallino e lo fa vedere Damiano mentre vi si rinfresca, Victoria con i suoi selfie e le stelline che le coprono il seno, Thomas in versione vacanziera da relax estremo, Ethan addirittura con storie accompagnate dalle note di Mozart.Tra il profilo ufficiale dei Maneskin, quelli personali di Damiano, Victoria, Thomas, Ethan, milioni e milioni di persone stanno vedendo che Trani non è soltanto un bel porto o una notturna del sabato sera, ma vi è anche la possibilità di godere di un bel mare, limpido, e cristallino, che Trani può non essere una città da turismo mordi e fuggi ma una in cui fermarsi, risiedere, trascorrere dei giorni di vacanza, in strutture dotate di comfort e incastonate nella natura e nell'arte ma anche nella enogastronomia di eccellenza.In molti posti si può mangiare bene, ma la tavola imbandita postata da Victoria che ha come sfondo il mare e la Cattedrale che sulla estremità opposta nella nostra baia svetta luminosa nella notte non si può trovare proprio ovunque.