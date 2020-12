Bruciavano pneumatici e carcasse di animali: beccati

Bruciavano pneumatici e carcasse di animali all'interno di una fossa, provocando inquinamento con fumo acre nella zona nord della città. Le fiamme ben occultare, cosi pensavano di farla franca: sono stati invece individuati nel corso dei servizi di controllo dagli Ispettori di Amiu Trani coordinati dall'assessore Raffaella Merra."Un altro scempio ambientale - commenta il sindaco Amedeo Bottaro - stavolta in zona nord.Seguendo una nube di fumo maleodorante gli Ispettori Ambientali sono arrivati in un'azienda produttiva dove, all'interno di una fossa, si stavano bruciando imballaggi e tubi in plastica, pneumatici, altro tipo di materiale e, cosa più sconcertante, carcasse animali.Continueremo a setacciare il territorio statene certi".