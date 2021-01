Brutto incidente a Trani sud: tre mezzi coinvolti e due feriti

È di due feriti fortunatamente non in pericolo di vita il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 15 gennaio, poco dopo le ore 18, sulla 16bis, all'altezza dello svincolo Trani sud, in direzione nord e che ha causato la formazione di 3km di coda a partire da Bisceglie.Il sinistro, ancora tutto da chiarire, ha visto il coinvolgimento di tre mezzi: saranno ora le forze dell'ordine a ricostruire l'esatta dinamica.Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e quattro ambulanze del 118 nonché le forze dell'ordine e i volontari dell'Oer Trani per regolamentare il traffico: la circolazione, da Bisceglie fino a Trani nord, è stata bloccata per consentire le operazioni di soccorso.