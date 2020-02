Buoni servizi minori, al via le domande per l'anno educativo 2019/2020

Il Dirigente dell'Ufficio di Piano – Alessandro Attolico comunica che con determinazione dirigenziale regionale n. 141 del 24 febbraio 2020 è stata attivata l'apertura della finestra infra-annuale per l'invio e l'abbinamento delle domande di accesso al Buono Servizio prima infanzia e adolescenza, anno educativo 2019/2020.Sarà possibile presentare le domande da parte dei nuclei familiari dalle ore 12 del lunedì 3 marzo 2020 fino alle ore 12 del lunedì 23 marzo 2020.La decorrenza del Buono Servizio sarà 01/01/2020 - 31/07/2020.I beneficiari dei Buoni, in base al valore del proprio ISEE familiare, beneficiano dell'abbattimento della retta dei propri figli per la frequenza ad asili nido, centri ludici per la prima infanzia, centri diurni per minori e centri polivalenti.Le domande si possono presentare accedendo direttamente alla piattaforma regionale SISTEMA PUGLIA, all'indirizzo: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO.scegliendo il servizio e l'Unità di Offerta di proprio interesse.