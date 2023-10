Calvino in città, un reading con decine di alunni protagonisti

Un reading con decine di protagonisti: studentesse e studenti e un lettore d'eccezione, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. L'iniziativa Calvino in città ha animato le strade del centro cittadino, venerdì sera, 13 ottobre, e domenica mattina, 15 ottobre.Si è trattato del momento inaugurale del progetto Viaggiatori d'inverno. Un anno con Calvino al De Sanctis, promosso dal Liceo Statale Classico, Linguistico, delle Scienze umane F. De Sanctis con il patrocinio del Comune di Trani. La staffetta di letture per festeggiare il centenario dalla nascita di Italo Calvino è cominciata venerdì sera, presso la Chiesa di S. Rocco."Quelle dei nostri studenti saranno passeggiate letterarie sulle tracce di Italo Calvino; il nostro liceo ancora una volta con un entusiasmo, tenerezza, semplicità nonché estremo rispetto per l'arte della lettura, intende rivelare al passante curioso o disinteressato il mistero della funzione salvifica, gioiosa, terapeutica della lettura.Sono queste le parole del Dirigente, prof.ssa Grazia Ruggiero, che da subito ha creduto a questa importante iniziativa promuovendola in ogni forma e modalità anche attraverso gli investimenti del Pnrr per la Biblioteca scolastica innovativa, che sarà implementata con dispositivi e strumenti digitali per consentire sempre una migliore e innovativa fruizione dell'oggetto libro attraverso realtà aumentata e virtuale e letture aumentate con alunni protagonisti delle azioni didattico-educative.Studentesse e studenti delle classi 2^As, 4^Bl, 5^Ac, 5^As, 3^Bs e 4^Bc si sono avvicendati nella lettura di brani tratti da "Marcovaldo", "Se una notte d'inverno un viaggiatore", "Il sentiero dei nidi di ragno", "Gli amori difficili" e "Il visconte dimezzato". Accompagnati dai docenti Di Gregorio, Labianca, Spadavecchia, Degennaro, Canaletti, Tortosa, Altamura, Sciacqua, De Palma, Casiero, Musci, Delle Noci, Patruno, Sciardò, Vitobello, Vavalà, le classi hanno incuriosito i passanti e colorato la città con i cartelloni, i bigliettini con le frasi delle opere calviniane e la loro creatività. La passeggiata si è svolta tra piazza della Repubblica, piazza Quercia, avendo come sfondo il porto e la Cattedrale, e piazza della Libertà. La serata, iniziata in via S. Giorgio, si è conclusa davanti alla scalinata della Chiesa di S. Andrea.Il secondo appuntamento si è svolto domenica mattina, in piazza Libertà. Le classi hanno letto testi, tratti da opere note e meno conosciute dello scrittore sanremese, nato a Cuba. E hanno ricevuto la visita di un ospite inatteso. Amedeo Bottaro, sindaco di Trani, ha letto un brano tratto da Le città invisibili.Numero e coinvolgimento dei ragazzi hanno premiato un progetto, che, in questi giorni, si sta diffondendo anche attraverso le pagine social della scuola che quotidianamente pubblicano i prodotti dei lavori delle classi di tutti gli indirizzi dell'istituto tranese. Viaggiatori d'inverno avrà altri appuntamenti: conferenze, laboratori e letture animate continueranno a ravvivare la vita della scuola, stimolando tutta la popolazione a una lettura sempre più consapevole per favorire una riflessione profonda e argomentazioni solide e scientificamente documentate