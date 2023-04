Camminare insieme, il messaggio pasquale dell'Arcivescovo

Camminare insieme: è questo il messaggio pasquale dell'arcivescovo mons. Leonardo D'ascenzo, che riprende un messaggio di papa Francesco e lo porge alla comunità dei fedeli. L'arcivescovo ha incontrato nel pomeriggio i giornalisti e gli operatori della comunicazione sociale per una riflessione sulla quaresima e sulla Pasqua. Con il cuore e la mente anche alla guerra, 'un cuore disarmato' che veda nelle persone dei fratelli e delle sorelle ai quali voler bene; la chiamata all'accoglienza nella vita di tutti i giorni, pensando ai migranti; e le vittime del terremoto in Turchia, a cui la chiesa è vicina non solo con la preghiera. Pasqua è dare un contributo affinché ci sia sempre la sacralità della vita. Il vescovo ha anticipato anche il primo incontro diocesano con le confraternite, che porterà a Trani circa 6mila persone il 21 maggio prossimo e l'eccezionale arrivo delle reliquie di San Francesco, sempre a maggio, in preparazione della festa patronale di San Nicola pellegrino.