Candidato Palumbo, è tempo di farsi sentire (e vedere)

Mentre Bottaro continua a costruirsi vetrine propagandistiche di varia natura (sia quelle posticce, sia quelle più veraci ed efficaci) compresa l'ultima che è riuscita ad aprire un dibattito pure sul nulla politico (non ha fatto mai cause per assicurazioni automobilistiche: e chi se ne frega); se pure Tommaso Laurora, anche con gli interventi della sua squadra, riesce a strappare la sua parte di proscenio; se pure Mariagrazia Cinquepalmi smuove le acque con la sua dichiarazione d'indipendenza. Se pure Vito Brana' entra a gamba tesa su alcune delicate questioni, tipo buoni spesa (a proposito c'è gente che ha diritto ed ancora aspetta). A fronte di tutti questi movimenti, chi ancora si vede e si sente poco e' il candidato del centro destra Filiberto Palumbo. A parte qualche post su FB, non abbiamo ancora visto nulla di concreto: strategie, prime idee, presa di distanza (eventuale) dal maggiore competitor. Questo periodo di forzato prolungamento temporale, avrebbe potuto costituire una ulteriore occasione per farsi conoscere dalle masse ( che ancora non lo conoscono in effetti).In città campeggiano ancora i due manifesti con cappotto e occhiali, comparsi in pieno inverno e prima dello scoppio dell'emergenza. Avvocato, ora è primavera e la campagna elettorale l'aspetta. Non pensa che sia giunto il momento di scaldare i motori? E le folle? Ho visto videointerviste a distanza, anche e soprattutto in fase d'emergenza, fatte a chiunque, pure agli "accalappiacani". Perché lei non si è più visto?