Cantate Domino, il New Chorus in concerto a Trani e Bisceglie

Il New Chorus di Bisceglie promuove per il tempo di Pasqua un programma di due concerti intitolato "Cantate Domino". La corale intende far immergere gli spettatori nelle atmosfere delle musiche di Mozart, Vivaldi, Franck, Lorenc, Webber e del musicista contemporaneo brasiliano Marcos Vinicius, con il quale il New Chorus ha instaurato una preziosa collaborazione.Il primo appuntamento è venerdì 5 Aprile, alle ore 20, a Trani, presso la Chiesa San Magno (via G. di Vagno 1); condurrà Franco Paolo Marra. Il secondo appuntamento è domenica 7 Aprile, alle ore 19:30, a Bisceglie, presso la Chiesa Santa Maria di Costantinopoli (via Fragata angolo Sergio Cosmai); condurrà la poetessa Graziella De Cillis.Il New Chorus, attivo con successo sul territorio dal 2017, è diretto dal maestro soprano Marzia Pedone. Accompagnerà la corale, composta da cinquanta elementi, il pianista maestro Emanuele Petruzzella; alcuni brani saranno eseguiti anche dal mezzo soprano Marcella Minervini. L'ingresso ai concerti è gratuito.