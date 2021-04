Chiesa di San Magno, con lo smontaggio della gru si concludono i lavori di costruzione

Si sono conclusi definitivamente i lavori del nuovo complesso parrocchiale dedicato a San Magno vescovo e martire in Trani.I lavori, durante i quali è stata ultimata e consacrata la chiesa da parte di Mons. D'Ascenzo, sono iniziati circa quattro anni fa dopo la benedizione del cantiere da parte di Mons. Pichierri."Quest'opera - afferma il parroco fondatore don Dino Cimadomo - è un segno posto in questo quartiere per lo sviluppo umano e spirituale dei suoi abitanti. I fedeli possono trovarvi un luogo dove vivere la propria fede in Gesù Cristo, i giovani e le famiglie un punto di aggregazione, gli anziani e le persone bisognose una casa dove si sentano accolti. La chiesa fisica in conclusione non è per noi, ma un dono per gli altri".L'impianto, realizzato dagli Architetti Daddato e Natalicchio, con la vigile maestranza della ditta De Mango ha raggiunto così il suo termine con la costruzione del muro perimetrale dell'edificio parrocchiale. A breve ci sarà lo smontaggio della gru che segnerà la svolta di un nuovo inizio per lo "Sky Line" di questo quartiere e per la vita di questa comunità.