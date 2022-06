A grande richiesta torna "Il Risorto" nella chiesa San Magno

Dopo il grande successo riscontrato nella prima del Musical "Il risorto" tenuto a San Magno in occasione dei festeggiamenti del Santissimo crocifisso di Colonna, a grande richiesta torna in scena lo spettacolo musicale sulla vita del Signore Gesù crocifisso e risorto. Sabato 18 giugno alle ore 20.30 nell'auditorium monsignor Pichierri nella parrocchia di San Magno sarà possibile gustarsi una serata che unisce fede e cultura. Il costo del biglietto d'ingresso è di 3€ ed è acquistabile direttamente in parrocchia.