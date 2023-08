La Sagra della zampina ieri a San Magno: una festa di paese fatta di gioia, musica e bontà culinarie

Giorgio La Pira, il "sindaco santo" - per il momento ancora Beato ma In ogni caso uno dei più grandi amministratori che le città italiane abbiano avuto nella storia - raccomandava: "Fate festa nelle periferie, animate i quartieri anche lontani dal centro!!" E oggi la zona Nord di Trani , un tempo non lontano davvero periferia delle città, anche grazie alla costruzione della bellissima chiesa di San Magno e soprattutto di tutte le attività che intorno e in essa si svolgono si è fatta "centro" ormai per l'intera cittadinanza: e una delle prove di questa animazione positiva, come un vero e proprio apparato circolatorio buono della comunità, è stato l'ultimo evento organizzato dalla stessa parrocchia con don Dino Cimadomo e con la collaborazione della associazione San Magno vescovo.Ieri sera infatti si è svolta la ottava edizione della Sagra della Zampina, nell'ambito della organizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo che si svolgeranno sabato 19 agosto con la messa solenne e la processione.Animata dalla band locale Gli zii di Milano, la comunità parrocchiale, attraverso l'aiuto di volontari della stessa, ha servito ai presenti panini con la tipica salsiccia "zampina", patatine, bruschette e a bevande, per una serata all'insegna del divertimento e della musica.La live band ha animato le circa mille persone presenti all'evento che sono state fatte partecipi e hanno recepito in maniera positiva positiva l'organizzazione della parrocchia, che ancora una volta si conferma polo non solo religioso ma anche sociale e culturale all'interno del quartiere e quindi nell'intera città .