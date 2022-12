Canto di Natale, alla biblioteca il recital dell'Università Unitre

Il Natale è senza dubbio, per i credenti, la Festività più bella, un tempo di condivisione di valori che sarà sottolineato da uno speciale evento che arriva dopo il periodo pandemico, dal suggestivo titolo "Canto di Natale", un recital preparato con tanta cura dai soci della Università della Terza Età di Trani sotto l'attenta regia della Prof.ssa Mina Leuci che, il prossimo 20 dicembre alle ore 17:00, in Sala Ronchi presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", coordinerà venti appassionati soci della UNITRE che si alterneranno con canti e lettura di passi di Charles Dickens tratti dal libro Canto di Natale, scritto nel 1843, uno scritto molto noto che fa parte di una commovente raccolta, Libri di Natale, fra i più riusciti dello scrittore inglese.



Il recital cercherà di recuperare, trasmettendoli, i valori basici dell'altruismo e della bontà, antitetici all'egoismo che come male sociale va superato per una rinascita morale dell'individuo,



L'Università della Terza Età invita la Cittadinanza tutta ad essere presente a questo lieto appuntamento chevedrà protagonisti persone che a dispetto dell'anagrafe: non mollano, si mantengono attivi ed hanno ancora voglia di mettersi in gioco.

Non ci può essere Santo Natale senza i tradizionali canti che ne introducono il profondo senso, creando la giusta predisposizione d'animo per la Celebrazione della Nascita di Nostro Signore.