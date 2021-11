Capodanno col Festival dell'Arte Pirotecnica: a Trani il 31 dicembre, l'1 e 2 gennaio

Un evento che si preannuncia unico ed irripetibile: il Festival dell'Arte Pirotecnica ritorna a Trani con una edizione speciale nelle date del 31 dicembre e 1 e 2 gennaio. Ad annunciarlo in anteprima è Cristoforo Todisco, dell'associazione Turistico Culturale Incanto, organizzatrice dell'evento.Quale modo migliore per dare il benvenuto al 2022 se non con un evento consolidato e di gran successo, capace di attirare migliaia di visitatori dalle città limitrofe, ma non solo. Un'edizione speciale, per l'appunto, perché per la prima volta si svolgerà durante la stagione invernale (e non estiva come nelle passate edizioni) ed assumerà proprio per questo un fascino del tutto nuovo. Allo scoccare della mezzanotte, tra spumante e cotillon, occhi puntati all'insù pronti a godersi lo spettacolo!