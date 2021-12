Carcere di Trani: ennesima protesta dei detenuti nuovo reparto detentivo "Europa"

"Un tentativo sfondamento della guardia di servizio al reparto, dopo la mancata autorizzazione all'ingresso nel settore dedicato ai colloqui familiari dei detenuti: ci risiamo – dice Domenico Mastrulli Segretario Generale Nazionale Fs Cosp coordinamento sindacale Penitenziario – nel carcere di Trani si registra un mixer esplosivo di proteste, aggressioni, e dileggio contro quel poco personale rimasto in servizio. Una pianificazione e organizzazione piano ferie da terzo mondo: nella notte soli 5 agenti, a causa del ricovero urgente ex art. 17 di un detenuto in ospedale, sono rimasti a gestire oltre 359 detenuti. E domani 28 dicembre ricorre l'anniversario della rivolta del dicembre 1980 quando furono sequestrati 18 agenti, più il magistrato D'Urso a Roma dai terroristi, poi liberati grazie all'intervento dei Gis Carabinieri.A Trani pare non abbiano compreso il pericolo che quotidianamente si incorre in un carcere, dove i vertici sembrano distratti sul problema dalla sicurezza dei propri agenti. Il tutto si è concluso positivamente ma quando altro dobbiamo attendere prima che la serenità regni tra le sbarre? Cartabia ministro della giustizia se ci sei batti un colpo" conclude Mastrulli.