Caretta caretta emerge dalla sabbia della Seconda Spiaggia ma poi...fugge in mare!

Non è la prima volta che sulle spiagge di Trani vengono avvistate tartarughe Caretta caretta ma quello che si è verificato oggi è sicuramente qualcosa d'insolito. Una grossa tartaruga è emersa nella notte dalla sabbia della Seconda Spiaggia per poi ritornarsene in acqua, forse perché disturbata dai presenti o forse per la sabbia poco idonea come spiega Pasquale Salvemini del Centro Protezione Animali di Molfetta, recatosi sul posto dopo la segnalazione. «Stamattina ho effettuato l'ispezione sulla spiaggia di Trani denominata "Seconda Spiaggia" per una probabile deposizione di caretta caretta... purtroppo quello che poteva essere un evento importante ed unico per il Nord Barese, si è tradotto solo ad una emersione della tartaruga che, sicuramente disturbata dai presenti e con una tipologia di sabbia poco idonea, è tornata in mare. Sicuramente una delle prossime notti tornerà di nuovo a riemergere scegliendo un tratto di costa più idoneo e sperando che trovi meno casciara attorno a sé!».