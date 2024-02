Casa Bovio, mercoledì sopralluogo nell'immobile candidato a finanziamento

Si terrà mercoledì 21 febbraio, alle ore 16, l'Open Day dell'iniziativa "Luoghi Comuni" promossa dalla Regione Puglia e dall'A.R.T.I. (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) nell'ambito della manifestazione di interesse rivolta ad enti pubblici per la rivitalizzazione, tramite co-progettazione, di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale. L'incontro si svolgerà a palazzo Beltrani e prevede un sopralluogo presso l'immobile "Casa Natale Giovanni Bovio", scelto appositamente dall'Amministrazione Comunale perché sorge nel centro storico della città.A presentare il contenuto e gli obiettivi del bando (a scadere il 14 marzo 2024) saranno, oltre al dirigente dell'Area Affari Generali e Servizi alle Persone, Alessandro Attolico, gli assessori Alessandra Rondinone, Cosimo Damiano Di Lernia, Lucia De Mari e Cecilia Di Lernia, insieme al consigliere Luca Morollo ed allo staff di Luoghi Comuni.L'Open Day del 21 febbraio rappresenta un momento importante, in quanto consente all'Ente di presentare lo spazio pubblico candidato a finanziamento ed alle organizzazioni giovanili di porre quesiti sul funzionamento del bando per la presentazione del proprio progetto di gestione."Con la partecipazione a Luoghi Comuni - dichiara il sindaco, Amedeo Bottaro - il Comune di Trani intende trasmettere un messaggio chiaro, ai giovani in particolare: è necessario guardare al futuro insieme. Coinvolgere ed integrare gli attori territoriali nel sistema di fruizione e gestione degli spazi pubblici è fondamentale per rispondere ai bisogni della comunità con proposte di innovazione sociale calibrate sulle potenzialità di uno spazio da sempre al centro della cultura e della storia della nostra città".