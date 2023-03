Sopralluogo nella casa natale di Giovanni Bovio: un progetto in vista per Trani?

"A te non oro, a te non il divino riso dei campi e il sole. A te la lieve luce di una stanzetta, ed il pan breve, te stesso a te, così disse il destino": questa è la frase a se stesso dedicata e incisa sulla lapide che il Comune di Trani pose dopo la morte di Giovanni Bovio , che avvenne nel 1903 a Napoli, sul muro esterno della casa dove egli nacque.Non un museo, non un luogo della storia della Città nella casa dell'uomo a cui è dedicato il monumento in bronzo che campeggia in Piazza della Repubblica (e al quale sono state dedicate, è da dire, piazze e vie in grandi città d'Italia essendo stato autore di testi di filosofia del diritto e deputato della Camera eletto nel 1786): ma chissà, quel che è certo è che questa mattina è cominciato un sopralluogo da parte del Comune, per il quale è stato necessario rimuovere i tuffi che ostruiscono l'ingresso al palazzo; e sarebbe bello che si stia pensando magari a un luogo permanente ove si celebrino gesta e protagonisti del nostro passato.Alcuni passanti avevano ipotizzato un nuovo tentativo di violazione abusiva nello stabile come è avvenuto in passato ma, come spiegato, tutto è nella regola.