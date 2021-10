Casa di Carta, domenica una giornata di sensibilizzazione sul disturbo dello spettro autistico

Il 24 ottobre si terrà presso Casa Di Carta (cooperativa sociale) una giornata di sensibilizzazione e informazione sulle aree che coinvolgono il disturbo delle spettro autistico. Un team multidisciplinare, impegnato da anni nelle cure e nel supporto alle famiglie e agenzie educative per soggetti affetti da questo disturbo, hanno unito le loro esperienze decennali e le loro competenze specifiche in una unica rete capace di soddisfare i criteri utili alle famiglie e agli educatori/insegnanti che ruotano intorno al soggetto con disturbo autistico, al fine di aiutare il più possibile i nuclei famigliari nel percorso più utile e sostenuto scientificamente allo stato dell'arte.La struttura predispone professionisti nel campo delle terapie per i più piccoli e interventi per i più grandi, che risponderanno alla domanda "Cosa si può fare per migliorare la qualità della vita"?,professionisti per il sostegno famigliare che risponderanno alla domanda "cosa può fare la famiglia per convivere e supportare la realtà dei soggetti con autismo:" è possibile affrontare anche a casa questa nuova dimensione?".Professionisti del settore amministrativo risponderanno alle domande pratiche ed economiche su quanto spetta e cosa spetta per le cure e il supporto nelle varie realtà inclusive e abilitative: "E' possibile sostenere le cure? Cosa spetta a io figlio? Quali sono i suoi diritti?". Inoltre saranno esposti alcuni progetti gratuiti di sostegno per tutte le famiglie che ne faranno richiesta e tre famiglie comunicheranno la loro testimonianza al termine di anni di terapie e convivenza con la propria realtà personale. L'ingresso libero, avverrà alle ore 10, i 4 sportelli informativi saranno a disposizione fino alle 11:30 ora in cui si discorrano le testimonianze fino alle ore 13:00. Il team Casa di Carta vi aspetta domenica 24 ottobre. E' necessario il possesso del Green Pass.