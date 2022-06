Caso Angiolillo, la lista Bottaro Sindaco conferma l'espulsione del consigliere

A seguito dell'articolo apparso su Traniviva ( leggi qui ), riceviamo e pubblichiamo la replica a firma del gruppo Bottaro Sindaco nelle persone del segretario politico, Raffaella Merra e del consigliere comunale Michele di Gregorio.«La lista Bottaro Sindaco ha espulso il consigliere comunale subentrante Angiolillo per fatti e azioni non conformi al rispetto della nostra integrità morale e giuridica. Il consigliere Di Gregorio evidenzia di non aver mai rilasciato dichiarazioni e che tra i due non c'è affatto sintonia. Per quanto riguarda le vicende imputate al consigliere subentrante saranno gli organi preposti a far luce su tutta la vicenda».