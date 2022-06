Consiglio comunale: votati il rendiconto 2021 e le variazioni al bilancio di previsione 2022

Si è tenuto regolarmente ieri mattina, contrariamente a qualche dubbio circa la presenza del numero legale, il consiglio comunale con un ordine del giorno costituito da sei punti.Vincenzo Topputo è quindi entrato ufficialmente a far parte del Consiglio Comunale, a seguito della nomina in giunta dell'ex consigliere comunale Leo Amoruso.Votati senza alcun tipo di problema, quindi, sia la variazione al bilancio di previsione 2022, sulla base di una delibera di giunta dello scorso 9 maggio, sia l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2021.Per quanto riguarda l'aspetto politico, invece, c'è da evidenziare il cambio dei Capigruppo sia per il gruppo consiliare del Partito Democratico, sia per il gruppo consiliare della lista CON.Per il Partito Democratico il nuovo Capogruppo è la consigliera comunale Irene Cornacchia che già da oggi ha preso il posto della consigliera comunale Patrizia Cormio. Quest'ultima oggi era assente, evidentemente per non aver gradito la sfiducia dal ruolo di capogruppo, così come il suo compagno di partito Anselmo Mannatrizio. Ed è proprio quest'ultimo l'unico consigliere comunale del Partito Democratico a non aver firmato la "sfiducia" nei confronti della consigliera comunale Patrizia Cormio.Per la lista CON, invece, è stata condivisa all'unanimità e senza alcun tipo di problema di natura politica, la nomina a Capogruppo del consigliere comunale Claudio Biancolillo.Sul caso Angiolillo, invece, non vi è stata alcuna presa di posizione ufficiale da parte del consigliere comunale Michele Di Gregorio, Capogruppo della lista "Bottaro Sindaco", contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi dall'ex assessore Raffaella Merra. Ed il consigliere comunale Antonio Angiolillo, quindi, non è stato espulso dal gruppo consiliare. Anzi, interpellati dalla redazione, alcuni consiglieri comunali di maggioranza hanno evidenziato che tra i consiglieri comunali Antonio Angiolillo e Michele Di Gregorio vi era piena sintonia quest'oggi e non hanno mostrato alcuna intenzione di interrompere il loro percorso politico con la lista "Bottaro Sindaco".Resta adesso da capire quali saranno ( e soprattutto se ci saranno...) gli sviluppi giudiziari relativi alla denuncia del Consigliere Comunale Antonio Angiolillo a seguito dell'aggressione da lui subita.