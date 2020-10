Caso covid legato ad un'attività commerciale, il gestore: «Tuteliamo la salute dei nostri clienti e del nostro staff»

L'emergenza Coronavirus sembra proprio non rallentare la propria "avanzata", i contagi continuano ad aumentare e le notizie relative all'argomento continuano a tenere banco sulle testate internazionali, nazionali e locali. Anche Trani, seppur molto più lentamente rispetto alle città limitrofe continua a vedere un aumento costante dei casi. Nella sola giornata di ieri, il bollettino ufficiale diffuso dalla Regione Puglia ha attribuito alla nostra città 7 nuovi casi, fortunatamente nessuno di questi ricoverato all'interno dell'ospedale Covid di Bisceglie.Al di fuori del bollettino regionale, invece, si registrano un nuovo ricovero di una persona dimessa solo alcuni giorni prima a seguito della guarigione dal covid-19 e con ogni probabilità vittima di una ricaduta e un caso legato ad un'attività commerciale.Piero Di Lernia, infatti, titolare dell'omonima gastronomia su corso Vittorio Emanuele, ha voluto diffondere le motivazioni della chiusura temporanea della sua attività: «Avvisiamo la nostra clientela che un componente del nostro staff è entrato in contatto con una persona risultata positiva al covid 19 pertanto, al fine di tutelare la nostra salute e quella dei nostri clienti abbiamo deciso di chiudere temporaneamente l'attività in applicazione del protocollo previsto per legge. Riapriremo appena avremo la certezza di poter accogliervi in totale sicurezza. Certi della comprensione dei nostri affezionati clienti ci auguriamo che questa chiusura venga interpretata come atto di grande responsabilità e trasparenza, la stessa che ci contraddistingue nella nostra storia che dura da 88 anni».