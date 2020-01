Caso Merra, la consigliera indipendente prende le distanze da "Trani governa"

Negli ultimi giorni il mio nome è stato associato ad una coalizione (Trani governa) distante anni luce dal mio modo di intendere la politica. L'equivoco, innescato da un articolo (leggi qui ) che mi vedeva firmataria di un documento lasciando intendere che fosse a sostegno di questa coalizione, ha creato notevole imbarazzo alla sottoscritta ed ha ingenerato dubbi al mio elettorato, motivo per il quale ritengo sia opportuno giocare a carte scoperte e soprattutto ripristinare la verità dei fatti. Non ho mai nascosto la vicinanza politica a Roberto Gargiuolo che ritengo una persona capace e preparata al punto da chiedermi cosa ci faccia in quella coalizione. Questa stima nei confronti di Gargiuolo mi ha portato in passato ad esprimermi favorevolmente circa una sua eventuale candidatura a sindaco.Tramontata questa ipotesi e non avendo alcuna intenzione di sostenere la sua scelta di affiancare un candidato sindaco che non ha assolutamente il pedigree per ambire a quel ruolo, ho sempre rivendicato libertà di scelta. Al netto di alcuni scontri politici e ritenendo nel complesso più che positiva l'esperienza di governo del sindaco uscente, Amedeo Bottaro, ho maturato l'intenzione di sostenerlo nella prossima tornata elettorale, tanto più che ho suggerito allo stesso Roberto Gargiuolo di seguirmi in questa decisione cosa che (ahimé) non si è verificata.La scelta era ben nota a chi mi sta accompagnando, da un decennio, nel mio percorso di crescita politica. Adesso ritengo sia giunto il momento di condividerla con tutti, per evitare ulteriori equivoci e soprattutto strumentalizzazioni da esponenti di una coalizione mossa solo da propositi distruttivi più che costruttivi e costituita in gran parte da chi in passato ha già avuto modo di essere al governo della città fallendo stentatamente tutti gli obiettivi.