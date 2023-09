Cava fumante, l'assessore Amoruso rassicura: «In corso monitoraggio via terra e con droni»

Social Video 1 minuto Cava fumante, le dichiarazioni dell'assessore Amoruso

All'esito di una serie di sopralluoghi compiuti nei giorni scorsi da personale del nucleo di Polizia Ambientale del Comando di Polizia Locale in diverse aree rurali del territorio di Trani ed in particolare in un'area privata in disuso in strada vicinaleed all'esito della prima parte dell'attività istruttoria compiuta, è intervenuto l'assessore all'ambiente della Città di Trani,. In particolare l'assessore ha rassicurato dicendo che «è in corso un monitoraggio da almeno dieci giorni sia con mezzi via terra che con droni da parte sia della Polizia locale che ambientale».