Il consigliere Amoruso guarito dal Covid: «Sono stato attaccato all’ossigeno per venti giorni»

«Per me questa foto vuol dire vita! È stato, probabilmente, il mese più lungo e duro della mia vita, ma mi ritengo fortunato di esserne uscito». Sono le parole del consigliere di maggioranza Leo Amoruso che circa un mese fa aveva contratto il Covid ed era stato ricoverato al Vittorio Emanuele di Bisceglie.«Grazie alla forza della mia vita, la mia famiglia, a chi per strada stavo perdendo ed è tornato con più forza di prima, a chi mi è stato vicino in maniera costante, quotidiana, chi in maniera discreta, chi alla sua maniera, siete stati davvero tantissimi e molto affettuosi (qualcosa di buono allora a livello umano l'ho fatta...), grazie a Dio, che nelle giornate più buie mi ha infuso forza, coraggio e pazienza (tanta...), grazie a tutto il personale dell'ospedale Covid di Bisceglie, davvero molto umani e disponibili ed ai medici Usca di Trani».Il consigliere ha infine lanciato un importante messaggio ai suoi concittadini. «Questo virus è forte e subdolo, io mi ritengo mediamente giovane e mediamente in forma, e non avevo abbassato la guardia, eppure sono stato attaccato all'ossigeno per 20 giorni e mi spetta ancora un bel periodo tra convalescenza e riabilitazione...State tutti molto attenti!»