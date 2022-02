Cedimento della strada in via delle Tufare, una pedana a segnalarne il pericolo

L'asfalto si è come sgretolato in prossimità del parco

Non c'è pace per via delle Tufare, ci sarebbe da dire.Oltre alle sorti del parco ridotto a cantiere ormai da tanto tempo, anche cedimenti gravi nell'asfalto. I residenti hanno rimediato provvisoriamente incastrando nella falla una pedana di legno, per evitare che nessuna automobile tra quelle che parcheggiano nell'area possa incappare in quella trappola.Probabilmente, avuta la notizia dei fondi per riparare le strade di Trani, un lavoro tutt'altro che rapido sarà quello di un censimento delle situazioni nevralgiche, sicuramente impegnativo e molto ampio.