Cedono tubazioni all'ospedale di Trani: allagamenti

Sono intervenuti i vigili del fuoco per ripristinare i locali coinvolti

Non c'è pace per l'ospedale di Trani: alcune tubature si sono rotte e hanno causato allagamenti al primo piano e al seminterrato.Si è inondata in particolare la parte del piano terra dove si trova il laboratorio di analisi e il piano -1 nei locali della farmacia.Per ripristinare i locali allagati è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.