Un mare in via Mascagni: da anni ad ogni pioggia il disagio aumenta in maniera preoccupante

Ad ogni precipitazione piovosa, che sia persistente come quella di queste ore ma anche in occasione di eventi meno "pesanti", via Mascagni diventa un fiume. Anzi un mare.Difficile da percorrere a piedi, ma anche in automobile, diventa un'enorme pozzanghera anche profonda e con diversi punti in cui si sprofonda, che viene attraversata con enormi disagi dai numerosi residenti della zona: questi, che hanno versato tutti gli oneri di urbanizzazione richiesti per avere una strada "normale" intorno alle relative abitazioni, da anni segnalano questo stato di cose agli organi competenti, e da altrettanti anni non ricevono riposte, nel senso che non vedono interventi risolutivi di questa assurda situazione."Ancora una volta in grosse difficoltà nel nostro quartiere (via Mascagni) – denunciano – con un misto di rabbia e delusione nei confronti di chi dovrebbe provvedere a risolvere questo annoso problema che si ripresenta ad ogni pioggia. Forse dovremmo cominciare a pensare di procedere per le vie legali".