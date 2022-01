Piove: cedimenti stradali, allagamenti e disagi in una rete viaria cittadina che...fa acqua

Una pioggia di certo abbondante, come in inverno (generalmente, ma anche in estate) se ne registrano sovente dalla notte dei tempi: e molte strade cittadine vanno i tilt sia a causa di alcuni lavori di ripristino effettuati non proprio in maniera ortodossa che a causa di lavori mai effettuati benchè da anni richiesti dai residenti. La cosa provoca disagi e problemi agli automobilisti e ai passanti, tanto da richiedere l'intervento della Polizia Locale. E' accaduto per esempio in via Trombetta, dove alcune auto sono addirittura sprofondate nelle voragini apertesi sulla carreggiata che da poco era stata oggetto di lavori stradali da parte dell'Aqp: sul posto pattuglie della Polizia Locale, mentre il Comune ha prontamente provveduto a sanzionare l'Acquedtotto Pugliese ai sensi del'art.21 del Codice della Strada.Ma accade anche che altre strade divengano dei veri e propri fiumi, o laghi, per l'assenza di manutenzione: via Mascagni ancora una volta si è trasformata in un guado difficile da attraversare anche a bordo di un'auto, con i numerosi residenti che hanno richiesto per l'ennesima volta non solo l'intervento di soccorso della Polizia Municipale ma anche di provvedere ad un lavoro di ripristino del manto stradale, in realtà mai effettuato.Nelle foto anche la situazione di via Donizetti, ma sarebbero davvero innumerevoli le situazioni segnalate da mostrare. Alla prossima pioggia, che in un inverno come questo non mancherà a tardare, con i suoi disagi e le imprecazioni dei cittadini.