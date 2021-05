Certificazione verde Covid, ecco come richiederla in Puglia

completamento del ciclo vaccinale contro SARS-CoV-2

guarigione da SARS-CoV-2

esito negativo di un test molecolare o antigenico

In seguito all'ultimo decreto del Governo, per spostarsi su tutto il territorio nazionale è necessario essere in possesso della Certificazione verde Covid-19, documento che rende possibile muoversi senza le restrizioni previste nelle zone arancioni o rosse.La Certificazione verde è rilasciata in ambito regionale in queste tre ipotesi:Ha valore sul territorio nazionale e sarà in uso fino all'entrata in vigore del Digital green certificate (DGC), ovvero un certificato cartaceo o digitale rilasciato in ambito europeo, la cui attivazione da parte del Governo è prevista a giugno. Permetterà gli spostamenti tra i 27 Paesi membri dell'Unione europea.La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo, o digitale, dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza, quando si è completato il ciclo vaccinale previsto. Al momento, la validità è di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale.La certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell'isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento.La certificazione verde Covid-19 di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo è rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.Possibile avere a disposizione la propria certificazione attraverso un servizio online della Regione Puglia disponibile a questo link , per l'accesso è necessario avere lo Spid, oppure la CIE - Carta di Identità Elettronica o con una Carta Nazionale dei Servizi - CNS.