Che bella notizia! Al via l'abbattimento dei tronchi delle palme, un nuovo verde in vista per Trani

Erano davvero troppe : diverse zone della città avevano preso un aspetto quasi funereo per quei monconi di palme mozzate: Piazza Quercia, il lungomare, il fossato del Castello.Un impegno sicuramente oneroso per il Comune di Trani ma che la città aspettava da tempo, degna di un verde nuovo e accogliente sia per i cittadini che per i numerosi turisti, sorpresi da quelle file di tronchi che sicuramente non consentivano uno sfondo gradevole alla bellezza dei nostri monumenti e alle passeggiate per la Città.È stato il vicesindaco Fabrizio Ferrante a postare sulla sua pagina Facebook le prime immagini delle operazioni relative all'abbattimento delle piante morte, preannunciando gia che presto queste ultime saranno rimpiazzate da altri alberi e un verde nuovo che promette una città sicuramente, e finalmente, ancora più bella.