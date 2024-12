Chiara Tagliaferri e “Morgana” stasera alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Continua in grande stile il programma di dicembre alledi, che si preparano a ospitare un evento culturale imperdibile. Martedìla scrittricepresenterà "" (Mondadori), l'ultimo step del progetto "Morgana", ideato dall'autrice assieme alla compianta. L'idea nacque come un podcast per poi trasformarsi in una serie di libri di successo (il primo dei quali s'intitola "Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe").L'incontro, che avrà inizio alle ore, offrirà l'occasione di approfondire il mondo narrativo creato dalla Tagliaferri, un universo che mescola il mondo queer, il femminismo e una riflessione profonda sui temi dellae della. Un dialogo coinvolgente in cui l'autrice racconterà la genesi di Morgana, i suoi sviluppi e le sfide affrontate nel dar vita a un progetto così ambizioso.Come sottolinea l'autrice stessa nella prefazione del libro, nel corso della narrazione ci sono "Morgane terroriste, ragazzine che arrivano da Nazaret per cambiare il mondo, madri che non smettono di marciare intorno all'obelisco di Plaza de Mayo, scrittrici senza corpo o rinchiuse in campane di vetro, pioniere del femminismo e della chirurgia estetica". Tra gli esempi spiccanoe la stessa Michela Murgia, madre, amica, sorella, intellettuale e donna dalle molte vite, raccontata attraverso la voce della sua famiglia queer e dei suoi amici più cari.La presentazione, che sarà moderata da, lascerà spazio anche a un momento di confronto, in cui il pubblico potrà interagire direttamente con l'autrice per conoscere gli aspetti salienti dell'opera.