Lavori di Anas, chiuso lo svincolo Trani sud della 16bis

Gli accessi in entrata e in uscita saranno chiusi al traffico veicolare per l'intera settimana

Sono in corso, a cura di Anas, lavori di consolidamento del sottovia della statale 16 in prossimità di vicinale Moschetto (Trani Sud). Per questo motivo l'uscita della statale 16 Trani Sud direzione Foggia e l'ingresso della statale 16 Trani Sud direzione Bari saranno intercluse al traffico veicolare per tutta la settimana.Sul posto è stata predisposta segnaletica dei percorsi alternativi con uscita Trani Centro per chi proviene da Bari e ingresso Trani Centro per chi proviene da Foggia.