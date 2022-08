Cimitero, interdetto il porticato: servono lavori urgenti

Versa sempre più in condizioni di precarietà il cimitero comunale dove nei giorni scorsi è crollata una parte della parete della lapidi ubicate sotto il porticato. Erano presenti alcuni visitatori quando improvvisamente sono caduti per terra alcuni frammenti delle lapidi che per poco non hanno colpito le persone presenti. Il Comune ha subito transennato e proibito l'accesso lungo tutto il porticato in attesa che vengano effettuati lavori di messa in sicurezza. L'episodio non ha fatto altro che creare disservizi e malumori dato che in molti non possono momentaneamente recarsi in visita dai propri cari. Ciò però non impedisce a qualche sprovveduto di accedere all'area attualmente interdetta al passaggio, costituendo di fatto un pericolo costante. Lavori quindi che si rendono quanto mai urgenti per il bene di tutti!