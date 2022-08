Cinema a Corte, stasera il film "All is lost - tutto è perduto"

in partnership con, eLe serate d'estate in cui godersi le proiezioni all'aperto nella suggestiva Corte Davide Santorsola, per l'occasione trasformata in arena cinematografica, diventano motivo di aggregazione, dopo due anni di cinema chiusi e aperture a singhiozzo. Tra film cult, grandi classici del patrimonio cinematografico nazionale e internazionale, avventura e docufilm ce n'è per tutti i gusti, con una programmazione cadenzata fino ai primi di settembre.. «Ho pensato a due filoni – spiega il direttore artistico della rassegna -: uno è "", legato alla celebrazione di alcuni titoli delle decadi dal 1962 al 2002, l'altro è "", considerando quest'ultimo non solo come ambientazione ma anche come ispirazione.il film dedicato all'avventura "". Un thriller del 2013, diretto da J.C. Chandor, con Robert Redford che regala in questa pellicola una interpretazione maiuscola. Chandor – come sostiene Federico Gironi - non cattura solo l'essenza del mare e di chi naviga a vela e in solitaria, ma, con straordinaria attualità, trova la chiave per raccontare la situazione dell'uomo contemporaneo, sconvolto e sballottolato dagli eventi eppure solo, costretto a contare sulle sue forze e sulle sue esperienze per trovare una salvezza, forse immeritata. Il film ha ottenuto undi Alex Ebert ed è statosarà la volta di "" diun vero e proprio 'cult movie' datato 1982, di cui quest'anno si celebrano i 40 anni, che ha segnato un'epoca e influenzato pesantemente anche l'immaginario fantascientifico successivo. L'opera di genere science-fiction più importante del XX secolo, infatti, ha avuto un enorme impatto sulla società e sull'immaginario collettivo per la sua rappresentazione futuristica di un mondo distopico post-apocalittico con un Harrison Ford nel ruolo più importante in un film su memoria e tempo.di Alessandro D'Alatri, un film sull'amore, ma soprattutto sul vuoto esistenziale dei giovani. Tratto dal romanzo "In bilico sul mare" di Anna Pavignano la pellicola svela una storia semplice, quella della vita su un'isola, l'incotaminata Ventotene, e la distanza tra chi vi abita e chi la vive da turista. È un film che racconta con spirito libero un'Italia diversa, di giovani fuori dai cliché.La rassegna prosegue poi la prossima settimana dalcon "Le Iene", "Un mercoledì da leoni", "Femme Fatale" e "L'uomo delfino".: "". Si passerà dal western alla commedia, dalla musica lounge e leggera alle più celebri colonne sonore in un susseguirsi di rare emozioni. Una formazione d'eccezione eseguirà i capolavori del maestro: Antonio Piccialli al pianoforte, Giambattista Ciliberti al clarinetto, Luciano Palmitessa alla tromba, Luca Lorusso alla batteria, Giovanni Astorino al violoncello. Alcuni di questi straordinari musicisti hanno avuto il privilegio di collaborare e suonare a Bari nell'orchestra diretta proprio dal grande premio Oscar Morricone. Ad impreziosire la formazione strumentale ci sarà la partecipazione di Francesca Lamberti, una giovane e talentuosa cantante pugliese.È possibile acquistare i biglietti (costo 5 euro) presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani a partire dalle 19:00 del giorno della proiezione del film.