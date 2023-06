Cinema di Comunità Porta Nova, si parte il 6 luglio con il film "Stranizza d'amuri"

Il progetto "Cinema di Comunità Porta Nova" nasce nel 2022 dalla mobilitazione di numerose associazioni cittadine che vede coinvolti: Arkadia, Comunità Oasi2 San Francesco, Legambiente Trani, BoaOnda, Libera Trani, Auser Insieme Trani, Il Nuovo Fantarca -con la collaborazione di DSM ASL BT - che hanno deciso di restituire alla città uno spazio di condivisione accogliente per tuttə, in cui lə appassionatə di cinema possano incontrarsi, discutere e godersi la visione di film di qualità. L'ingresso è libero, ma si può contribuire con una donazione anche tramite piattaforma Eppela al link: https://www.eppela.com/projects/10052

Primo film in programma:

Dopo il grande successo dell'esperimento dell'anno scorso, che ha riportato il buon cinema a Trani, dove l'ultima sala cinematografica è stata chiusa tre anni fa, si ripete anche quest'estate l'esperienza del "Cinema di comunità Porta Nova": una rassegna cinematografica realizzata dai cittadini per i cittadini presso il Giardino ex ospedaletto (ingresso di via Baldassarre).6 luglio 2023 ore 21- Giardino ex ospedaletto (ingresso di via Baldassarre)- Tranidi Beppe Fiorello, un viaggio emozionante attraverso il coraggio, resilienza e amore nella Palermo degli anni '80.