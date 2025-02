Città di Trani: "Conoscere per amministrare" Giovedì 13 febbraio incontro pubblico a Palazzo Beltrani

Lapromuove un nuovo spazio di dialogo tra istituzioni e cittadini attraverso il progetto "Conoscere per Amministrare – Trani tra Patrimonio e Partecipazione". L'iniziativa vuole essere un'opportunità per favorire la trasparenza ed il coinvolgimento diretto della cittadinanza nei processi amministrativi, valorizzando al contempo il patrimonio culturale, turistico ed economico della città.e rappresenta un'occasione per comprendere meglio il funzionamento della macchina amministrativa e discutere insieme le dinamiche che influenzano le decisioni locali. L'incontro è aperto a tutti coloro che vogliono contribuire alla costruzione di una Trani più inclusiva e partecipativa.Dopo una breve introduzione e descrizione dell'intero progetto, a moderare ci sarà il presidente del Consiglio Comunale,, che avrà il compito di guidare il confronto tra amministratori e cittadini. L'evento vuole essere un'occasione concreta per stimolare un dialogo aperto e costruttivo tra la cittadinanza e l'amministrazione comunale. Durante la serata verranno approfonditi temi fondamentali per la gestione pubblica, con interventi che aiuteranno a comprendere meglio gli strumenti di programmazione e controllo dell'Ente locale. Interverranno(presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sulla programmazione degli Enti locali e i principi contabili applicati),(Componente monocratico del nucleo di valutazione, sul passaggio dal benessere economico al benessere equo e solidale – indicatori di valore pubblico) e(segretario generale, sugli strumenti di partecipazione e controllo sociale: come rendere la cittadinanza protagonista).L'evento prevede anche un momento di formazione di tutti i consiglieri comunali, ma soprattutto di dialogo aperto con la cittadinanza. L'obiettivo principale è spiegare in modo chiaro e accessibile il funzionamento della macchina burocratica, rendendo i cittadini più consapevoli e attivi nella vita pubblica. Sarà un'occasione per porre domande dirette agli amministratori, avanzare proposte e riflettere insieme su come rendere più efficace il rapporto tra istituzioni e cittadinanza. La trasparenza e la partecipazione non devono essere solo principi astratti, ma valori concreti che guidano ogni scelta amministrativa. Obiettivi condivisi del progetto sono infatti quelli di creare un legame più forte tra cittadini e amministratori attraverso il dialogo diretto, favorire una maggiore comprensione delle dinamiche amministrative e contabili, incentivare la trasparenza e la condivisione delle scelte politiche e promuovere un modello di governance partecipata.