Il 2 e 3 aprile un corso di formazione a Trani per diventare clownterapisti

Il 2 e 3 aprile 2022 a Trani, presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia, in Via Sant'Annibale Maria di Francia n.41, si svolgerà il primo di sette moduli del corso di formazione per la clownterapia dal titolo "Laboratorio Emozionale", organizzato dall'associazione "Il Treno del Sorriso – OdV" grazie anche al contributo della Fondazione Con Il Sud.La clownterapia, o terapia del sorriso, è l'applicazione di tecniche di clownerie in ambito sanitario, allo scopo di migliorare l'umore dei pazienti, dei familiari e degli accompagnatori. Negli anni ha aiutato tantissimi pazienti a superare e gestire momenti di difficoltà, e molti interventi, tanti appuntamenti, non si sono potuti tenere negli istituti sanitari nel periodo pandemico. Il ritorno alla normalità e la possibilità di donare un sorriso a chi sta seguendo percorsi di cure ospedaliere e alle persone a loro vicine è sempre stato uno degli obiettivi principali dei clownterapisti.Il primo modulo del corso, dal titolo "La Clownsapevolezza", sarà tenuto dal formatore dell'Accademia di Clown Terapia (ACT) Alberto Dionigi, psicologo, psicoterapeuta e clowndottore. Sono previsti altri sei moduli che avranno termine nel mese di maggio 2023."Per poter svolgere al meglio e sempre con più professionalità la clownterapia, è necessario che i nostri volontari siano adeguatamente formati e sempre aggiornati" spiega la presidente dell'associazione, la dottoressa Beatrice Brullo, "per questo motivo e grazie al contributo della Fondazione Con Il Sud, dopo un'indagine di mercato volta a reperire il meglio, abbiamo raggiunto l'accordo con l'Accademia di Clown Terapia con la quale abbiamo convenuto di svolgere questo corso formativo diluito nell'arco di circa 16 mesi." Per tutti coloro fossero interessati al mondo della clownterapia e alle attività associative, possono contattare i referenti dell'associazione.Tutte le info ai recapiti qui di seguito."Il Treno del Sorriso – OdV": Trani, Via G. Di Vittorio n.47Tel. 328.3015851referenti: Beatrice Brullo (328.3015851) e Michela Carlone (320.7961286)e-mail iltrenodelsorriso@gmail.comFacebook: Il Treno del Sorriso – Associazione di ClowntherapyInstagram: iltrenodelsorriso.