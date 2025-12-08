Il Treno del Sorriso invita Trani a donare un gesto d’amore
"Il Treno del Sorriso" invita Trani a donare un gesto d’amore

Oggi, 8 dicembre, fino alle ore 13:00 raccolta giochi in Villa Comunale per i piccoli pazienti

Trani - lunedì 8 dicembre 2025 10.42
La Città di Trani torna a stringersi attorno ai bambini che affrontano la battaglia più difficile. Oggi, 8 dicembre c'è tempo fino alle 13:00, la Villa Comunale si trasforma in un grande abbraccio collettivo grazie alla manifestazione solidale organizzata dall'associazione di clownterapia "Il Treno del Sorriso – OdV ETS", giunta ormai alla sua nona edizione. L'iniziativa invita tutti – famiglie, ragazzi, nonni, scuole, gruppi e semplici passanti – a fare un gesto tanto semplice quanto prezioso: donare un gioco nuovo destinato ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica e di altri reparti del Policlinico di Bari. Un dono capace di portare luce, distrazione e un sorriso in un reparto in cui ogni giorno si combatte con coraggio.

L'evento, patrocinato dalla Città di Trani, vede la partecipazione e il supporto di numerose realtà locali: la Coreo Academy, il Mago Milo della Milo Events, la palestra M.A.S.K. e altre associazioni impegnate nel sociale. Un intreccio di energie positive che, insieme, trasformano la Villa Comunale in un punto d'incontro per chi vuole fare del bene. Come ogni anno, i giochi raccolti saranno consegnati all'associazione APLETI, che da tempo sostiene i bambini oncologici e le loro famiglie con assistenza, supporto e vicinanza costante.

Oggi, più che mai, basta davvero poco per fare la differenza: una piccola scatola colorata, un giocattolo scelto con cura e il desiderio di donare un sorriso. Trani è chiamata a fare la propria parte. Il Treno del Sorriso vi aspetta in Villa Comunale.
