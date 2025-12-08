"Il Treno del Sorriso" invita Trani a donare un gesto d’amore

Latorna a stringersi attorno ai bambini che affrontano la battaglia più difficile., lasi trasforma in un grande abbraccio collettivo grazie alla manifestazione solidale organizzata dall'associazione di clownterapia, giunta ormai alla sua nona edizione. L'iniziativa invita tutti – famiglie, ragazzi, nonni, scuole, gruppi e semplici passanti – a fare un gesto tanto semplice quanto prezioso: donare un gioco nuovo destinato ai piccoli pazienti del reparto di. Un dono capace di portare luce, distrazione e un sorriso in un reparto in cui ogni giorno si combatte con coraggio.L'evento, patrocinato dalla Città di Trani, vede la partecipazione e il supporto di numerose realtà locali: la Coreo Academy, il Mago Milo della Milo Events, la palestra M.A.S.K. e altre associazioni impegnate nel sociale. Un intreccio di energie positive che, insieme, trasformano la Villa Comunale in un punto d'incontro per chi vuole fare del bene. Come ogni anno, i giochi raccolti saranno consegnati all'associazione APLETI, che da tempo sostiene i bambini oncologici e le loro famiglie con assistenza, supporto e vicinanza costante.Oggi, più che mai, basta davvero poco per fare la differenza: una piccola scatola colorata, un giocattolo scelto con cura e il desiderio di donare un sorriso. Trani è chiamata a fare la propria parte. Il Treno del Sorriso vi aspetta in Villa Comunale.