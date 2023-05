Comandante Alfa a Corato: la video intervista all'organizzatore dell'evento Aldo Strippoli

Un grande evento organizzato a Corato in nome della legalità. Domenica 28 Maggio infatti, al Teatro Comunale di Via Marconi a Corato, arriverà il Comandante Alfa, il Carabiniere più decorato d'Italia.Ad intervistare una delle figure storiche dell'Arma italiana, ci sarà il conduttore e giornalista Massimo Giletti, che spesso si è battuto in incheste scottanti riguardanti la criminalità organizzata.Ad organizzare l'evento il ragioniere Aldo Strippoli, che abbiamo intervistato ai nostri microfoni.