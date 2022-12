Come un quadro di Turner: "Tramonto sul porto di Trani" sul podio del Wiki loves Puglia

La bellezza di Trani colpisce ancora: "Tramonto sulla cattedrale di Trani" di Sergio Santamaria si è aggiudicata il terzo posto tra 1838 fotografie candidate da tutta la regione per Wiki Loves Puglia, edizione regionale pugliese di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico internazionale indetto ogni anno dal 1º al 30 settembre in più di 50 Paesi del mondo e che nel 2012 è entrato nel Guinness dei primati come più grande concorso fotografico al mondo.Lo scatto di Santa Maria ha colto uno degli attimi mozzafiato in cui il profilo del porto segna un sublime confine del cielo con il mare nel quale si specchia, soffuso come in un sogno; l' atmosfera somiglia tanto a quelle che rappresentava, a cavallo tra '800 e '700 , il grande pittore inglese Turner, che grazie a i suoi paesaggi veniva definito "il pittore della luce" e tra i soggetti per cui è rimasto celebre c'era soprattutto il mare .La luce irradiata dal porto di Trani , ha dunque conquistato la giuria pur di fronte a centinaia e centinaia di fotografie, ma prima ancora l'occhio sensibile del fotografo colombiano che evidentemente, girando per il mondo, è rimasto abbagliato dalla luce e dal fascino irradiato dalla nostra città regalandole uno dei ritratti più affascinanti .Il concorso ha il patrocinio della Regione Puglia e dell'ARET PugliaPromozione ed è organizzato da Wikimedia Italia e Kaleidos con il contributo di Banca Popolare Pugliese e la premias zioneavvenuta nella Sala del Colonnato del Palazzo della Città Metropolitana sabato 10 dicembreLa Puglia era già salita agli onori nella premiazione nazionale del 3 dicembre a Formigine con due scatti di Castel del Monte (un primo posto nazionale e un premio tecnico) e uno scatto del Castello di Sannicandro (secondo posto nazionale).La premiazione è coincisa con l'inaugurazione di una mostra gratuita dedicata a Wiki Loves Puglia nella Sala del Colonnato del Palazzo della Città Metropolitana di Bari, dove le fotografie vincitrici dal 2020 al 2022 saranno esposte fino all'8 gennaio 2023, prima di transitare in alhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tramonto_sulla_cattedrale_di_Trani.jpg