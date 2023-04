Compagnia dei Teatranti, Enzo Matichecchia eletto vice presidente Uilt Puglia

Domenica 2 aprile si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo della Unione Italiana Libero Teatro della Puglia valide per il quadriennio 2023/2027.L'attore e regista tranese Enzo Matichecchia, che nel precedente Consiglio Direttivo aveva ricoperto la carica di Consigliere, per il prossimo quadriennio ricoprirà la carica di Vice Presidente Regionale. E per un secondo mandato consecutivo, anche Lella Mastrapasqua, Presidente della Compagnia dei Teatranti, è stata rieletta Consigliere Regionale. Tali riconoscimenti a conferma dell'incessante e proficuo lavoro di promozione della cultura teatrale che i due artisti, con la loro Compagnia, non solo svolgono in ambito locale e regionale ma anche su tutto il territorio nazionale.Prova ne vuole una vera e propria pioggia di premi ricevuti nella settimana appena trascorsa:- secondo posto assoluto al 43° concorso nazionale di teatro dialettale "Stefano Fait" di Laives (BZ) con lo spettacolo «Tre preti per una besciamella» di Tonio Logoluso;- per lo stesso spettacolo alla 12a edizione della rassegna nazionale "Città di Alcamo" (TP), Francesco Di Tondo ed Elisabetta Tortora hanno ricevuto il premio come migliori attori caratteristi nel ruolo dei "gemelli";- a Campobello di Licata (AG) invece, «Tre preti per una besciamella» è stato premiato come miglior spettacolo al 10° Festival "Fratelli di Scena - Premio Carmelo Graci";- ed infine, con lo spettacolo «La vita che ti diedi» di Luigi Pirandello, alla 20a edizione della rassegna "La Quercia d'oro" di Grumo Appula (BA) Kejvi Cepele ha ricevuto il premio come migliore attrice protagonista.