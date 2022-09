Compagnia dei Teatranti, tris di premi in Calabria

Sabato 3 a Torre Melissa (KR) si è svolta la premiazione della rassegna teatrale Teatro sotto le stelle - Premio Città di Melissa, nella quale per lo spettacolo Tre preti per una besciamella alla Compagnia dei Teatranti di Bisceglie/Trani sono stati riconosciuti tre premi: miglior attore non protagonista a Cosimo Boccassini, migliore attrice non protagonista a Noemi Mazzola e migliore regia a Enzo Matichecchia.E il secondo premio alla regia che nel 2022 ricevo per questo spettacolo, premio che ho dedicato e che condivido con tutto il cast perché potrei anche essere bravo nell'impartire direttive ma senza ottimi attori ed attrici tutto questo non sarebbe possibile, è il commento a caldo dell'attore/regista tranese appena dopo la premiazione. Ma ora, al lavoro: c'è la terza edizione di «Venerdì a Teatro» che partirà il prossimo 21 ottobre presso l'Auditorium Mons. Pichierri della chiesa di San Magno, rassegna cofinanziata dall'Assessorato alle Culture del Comune di Trani, ed i tempi sono strettissimi".Insomma, nonostante la stagione estiva teatrale sia appena terminata, la Compagnia dei Teatranti è già al lavoro per garantire quella che, al momento, risulta essere l'unica rassegna teatrale invernale nella nostra città.