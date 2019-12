Comunità Dono di Maria, a Trani un weekend di spiritualità con padre Alvise Bellinato

La Comunità Dono di Maria organizza per sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019 presso il Centro Bethel sito a Trani in Piazza Plebiscito 16/A un weekend di spiritualità carismatica con padre Alvise Bellinato.Questo il programma :SABATO 21 DICEMBREOre 15.00 AccoglienzaOre 15.40 Preghiera Carismatica ComunitariaOre 16.40 LA LODE (padre Alvise Bellinato)Ore 18.00 Momento esperienziale di preghieraOre 19.30 Santa MessaOre 20.30 Fine della sessione dei lavoriDOMENICA 22 DICEMBREOre 9.30 AccoglienzaOre 10.00 Preghiera Carismatica ComunitariaOre 11.00 L'ADORAZIONE (padre Alvise Bellinato)Ore 12.00 Preghiera di guarigioneOre 15.00 Santo RosarioOre 15.45 LA PROFEZIA (padre Alvise Bellinato)Ore 17.30 Santa MessaOre 18.30 Adorazione Eucaristica e Preghiera di GuarigioneOre 19.30 Saluti e CongedoPer Info contattare la Segreteria della Comunità sita in Piazza Plebiscito 16/A a Trani o chiamando al 327 9846238 / 0883 487239