Concorsi al Comune di Trani, pubblicate le date degli scritti

Il dirigente delle risorse umane del Comune di Trani, Alessandro Attolico, rende noto che sono on line gli avvisi di convocazione della prova scritta delle cinque procedure concorsuali indette dal Comune di Trani. Gli avvisi ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Trani (Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso) e sul Portale "inPA".Per quanto riguarda il concorso per Specialisti Tecnici (3 posti) la prova scritta si svolgerà lunedì 10 marzo 2025 presso il Pala Florio di Bari (ingresso 3 – 4, lato via Prezzolini) con convocazione dei candidati in un'unica sessione alle ore 11.Per quanto riguarda il concorso per Assistenti Sociali (2 posti) la prova scritta si svolgerà lunedì 10 marzo 2025 presso il Pala Florio di Bari (ingresso 3 – 4, lato via Prezzolini) con convocazione dei candidati in un'unica sessione alle ore 15.30.Per quanto riguarda il concorso per Istruttori di Polizia Locale (8 posti) la prova scritta si svolgerà martedì 11 e mercoledì 12 marzo 2025 presso il Pala Florio di Bari (ingresso 3 – 4, lato via Prezzolini) con convocazione dei candidati secondo le seguenti sessioni:▪ 1a sessione: 11 marzo 2025 – ore 8:30▪ 2a sessione: 11 marzo 2025 – ore 12:00▪ 3a sessione: 11 marzo 2025 – ore 15:30▪ 4a sessione: 12 marzo 2025 – ore 8:30.La ripartizione dei candidati nelle sessioni è consultabile nell'allegato dell'avviso di riferimento.Per quanto riguarda il concorso per Specialisti Amministrativi (2 posti) la prova scritta si svolgerà mercoledì 12 marzo 2025 presso il Pala Florio di Bari (ingresso 3 – 4, lato via Prezzolini) con convocazione dei candidati secondo le seguenti sessioni:▪ 1a sessione: 12 marzo 2025 – ore 12:00▪ 2a sessione: 12 marzo 2025 – ore 15:30La ripartizione dei candidati nelle sessioni è consultabile nell'allegato dell'avviso di riferimento.Per quanto riguarda il concorso per Istruttori Amministrativi (6 posti) la prova scritta si svolgerà giovedì 13 e venerdì 14 marzo 2025 presso il Pala Florio di Bari (ingresso 3 – 4, lato via Prezzolini) con convocazione dei candidati secondo le seguenti sessioni:▪ 1a sessione: 13 marzo 2025 – ore 8:30▪ 2a sessione: 13 marzo 2025 – ore 12:00▪ 3a sessione: 13 marzo 2025 – ore 15:30▪ 4a sessione: 14 marzo 2025 – ore 8:30▪ 5a sessione: 14 marzo 2025 – ore 12:00▪ 6a sessione: 14 marzo 2025 – ore 15:30La ripartizione dei candidati nelle sessioni è consultabile nell'allegato dell'avviso di riferimento.La prova scritta del concorso consisterà nella risoluzione di 30 quesiti, con tre alternative di risposta, delle quali solo una è esatta. La durata massima della prova sarà pari a 30 minuti (oltre al tempo aggiuntivo previsto per i candidati che ne hanno diritto). Per sostenere la prova i candidati hanno a disposizione un tablet. Una banca dati composta da 1.000 quesiti, tra i quali saranno estratti quelli della prova scritta, sarà resa disponibile per la consultazione da parte dei candidati all'indirizzo https://comunetrani.adecco.selezionieconcorsi.itIl candidato dopo aver inserito il proprio codice fiscale riceverà alla mail indicata nella domanda di partecipazione al concorso la password per accedere. Dopo l'accesso (con codice fiscale e password), il candidato vedrà nella propria area personale il link per consultare la banca dati dei quesiti. La consultazione della banca dati dei quesiti sarà attiva dalle ore 12 di lunedì 24 febbraio alle ore 12 di venerdì 7 marzo 2025.Si invitano tutti i candidati a prendere visione degli avvisi contenenti tutte le informazioni utili per la partecipazione alle prove ed a consultare costantemente il sito istituzionale del Comune (Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso) e il Portale "inPA", sui quali saranno pubblicate tutte le comunicazioni, compresi eventuali aggiornamenti, concernenti la prova scritta con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.