Concorso per gli istruttori contabili, pubblicato elenco ammessi agli orali lo

Nella sezione dedicata al concorso, è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale per il concorso pubblico per 4 posti di Istruttore Contabile – Categoria C presso il Comune di Trani.La prova orale si svolgerà il giorno 20 settembre 2021 alle ore 9 presso la sala "Tamborrino", al secondo piano della sede comunale sita in via Tenente Morrico, 2 a Trani.