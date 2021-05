Concorso pubblico istruttore contabile categoria C, preselettiva il 24 e 24 giugno

Si informano i candidati ammessi al concorso per titoli ed esami per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di 4 posti nel profilo professionale di "Istruttore Contabile" – Categoria C – posizione economica C1 che la prova preselettiva si terrà nei giorni 23 e 24 giugno presso la scuola secondaria statale di 1° grado Baldassarre (piazza Dante Alighieri, 26).Il calendario, suddiviso in sei sessioni e su due giorni, è pubblicato, unitamente a tutte le indicazioni, nella sezione apposita all'interno di Bandi di Concorso: questo il link per un rapido accesso. Per motivi organizzativi non sono possibili cambi di sessione. La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.La prova preselettiva consterà di 45 quesiti a risposta multipla, con quattro alternative di risposta, di cui una sola corretta, sorteggiati da una apposita banca dati. I candidati avranno complessivamente 50 minuti per svolgere la prova. La banca dati dei quesiti della prova preselettiva, composta da 2.500 quesiti, sarà accessibile ai candidati dalle ore 00:00 di mercoledì 2 giugno alle ore 23:59 di lunedì 21 giugno. Per accedere è necessario collegarsi alla pagina internet del concorso.