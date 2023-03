Confcommercio Bari-Bat incontra a Trani il Colonnello dei Carabinieri Alessandro Andrei

La Confcommercio Bari Bat ha incontrato al Comando provinciale dei Carabinieri del gruppo Bat a Trani il Colonnello Alessandro Andrei.Un incontro a cui sono intervenuti i Presidenti delegati di Confcommercio della sesta provincia, il Vice Presidente Vicario Vito D'Ingeo, i presidenti di Confcommercio di Andria Claudio Sinisi, Barletta Francesco Di Venuto, Bisceglie Leo Carriera, Trani Mino Acquaviva, e il Direttore Leo Volpicella.A rappresentare la categoria dei pubblici esercizi e locali da ballo Nicola Pertuso Presidente SILB Confcommercio, accompagnato da un noto ristoratore locale. L'attenzione dell'incontro è stata focalizzata sulla sicurezza e la predisposizione di azioni che possono essere coordinate tra i commercianti che vivono e animano giornalmente i centri cittadini, anche come presidi di legalitá, con l'ausilio dell'arma dei Carabinieri sempre vicina a tutti i cittadini e chiunque ne ha bisogno.È stata ricordata la giornata nazionale "Legalità mi Piace" che si celebra il 28 marzo, data in cui Confcommercio presenterà i dati relativi a tutti quei fenomeni di criminalità, sarà una giornata, come avviene da oltre 10 anni, contro ogni forma di illegalità. Al termine del cordiale e partecipato confronto, grande soddisfazione per entrambe le istituzioni, insieme hanno guadagnato la possibilità di creare una stretta collaborazione e fare in modo che ogni associato Confcommercio sia un vero presidio di legalità per il territorio.