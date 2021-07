Confesercenti Bat, all'assemblea elettiva regionale anche i delegati della provincia Bat

La Confesercenti Provinciale Bat ha partecipato all'assemblea elettiva 2021 Puglia con i suoi delegati, il direttore Mario Landriscina, e i responsabili di Andria, Felice Fuzio, e di Barletta, Francesco Petruzzelli.Nel suo intervento il direttore Landriscina, dopo aver portato il saluto del riconfermato presidente della Confesercenti Bat, Palmino Canfora, ha evidenziato le attività svolte dall'associazione in questi quattro anni di mandato, senza tralasciare i punti di criticità e di debolezza del lavoro svolto."La Confesercenti Puglia - ha detto Landriscina - è cresciuta con la gestione del presidente, Benny Campobasso, riconfermato alla guida regionale, ma ha la necessità di completare un percorso di organizzazione avvalendosi di competenze più che di numeri, che restano comunque relativi rispetto alle professionalità. E' indispensabile continuare a perseverare sulla scia della suddivisione del territorio in aree, che pur se approvate e implementate nella loro gestione primaria, non hanno sortito l'effetto prefissato".Il direttore ha insistito molto sul lavoro di squadra e soprattutto sulla necessità di far conoscere alle istituzioni come è organizzata al suo interno la Confesercenti regionale. "Abbiamo l'esigenza di non pensare più in termini di suddivisione del territorio. Devono valere di più le competenze delle persone a prescindere dal territorio di appartenenza, perché il nostro futuro è fatto di competenze, competenze, competenze".Un riferimento anche alla nota del Ministro Franceschini citata dal preseidente dell'Anci Nazionale, Antonio Decaro presente all'assemblea svoltasi nel capoluogo pugliese. "Per quanto riguarda i rapporti con la Sovrintendeza, ha continuato il direttore, siamo stati gli unici sul territorio pugliese ad aver favorito insieme al Prefetto, Maurizio Valiante, l'istituzione di un tavolo tecnico con la sovrintendenza e i tecnici di Confesercenti, Confcommercio e dei Comuni presso la Prefettura Bat".Esaustivo l'intervento del delegato BAT, Francesco Petruzzelli, responsabile della Confesercenti di Barletta. "Innovazione e formazione sono i termini chiave del processo costruttivo futuro della Confesercenti che deve continuare a camminare al fianco delle imprese e dei commercianti, sostenendoli e indirizzandoli. Un ruolo decisivo per la crescita economica del territorio. Bisogna essere partner delle imprese. La nostra associazione a livello provinciale negli ultimi tempi ha dimostrato di avere gradi capacità , di aver sostenuto gli imprenditori nel periodo pandemico, sostituendoci, a volte, alle istituzioni e di aver sedato gli animi dei manifestanti facendoli ragionare. Un ruolo fondamentale che ci ha permesso di crescere come associazione e di conseguenza di far avvicinare molte imprese".